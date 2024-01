Auto in mehrere Teile gerissen: Insassen überleben wie durch ein Wunder

Beim Zusammenprall eines Autos mit zwei Bäumen an der B3 bei Alfeld im Landkreis Hildesheim in Niedersachsen sind zwei Personen schwer verletzt worden. Der 22-jährige Autofahrer und seine 27-jährige Beifahrerin wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge sei der Pkw hinter Delligsen in Richtung Alfeld-Gerzen außer Kontrolle geraten und gegen zwei Bäume nahe der Gegenfahrbahn geschleudert.

Das Auto sei in mehrere Teile zerrissen worden. Laut Polizei grenzt es an ein Wunder, dass die Insassen überlebt haben. Sie wurden den Angaben zufolge eingequetscht und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Eine 62-Jährige überfuhr danach mit ihrem Auto Trümmerteile und beschädigte dadurch ihr eigenes Fahrzeug. Die B3 war vom Montagabend an für mehrere Stunden gesperrt. Nach der Unfallursache ermittelt die Polizei. Diese lobte den Einsatz von Ersthelfenden.

Mit dpa