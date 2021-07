Ausgebüxtes Känguru „Scuff“ in Delmenhorst eingefangen

Das in Delmenhorst ausgebüxte Wallaby konnte wieder eingefangen werden. Foto: Polizei Delmenhorst

Das in Delmenhorst ausgebüxte Wallaby „Scuff“ ist wieder zu Hause. Es sei wohl „dem Fahndungsdruck“ nicht mehr gewachsen gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Tier konnte schließlich in der Nacht zu Donnerstag gegen 1:40 Uhr an der Akazienstraße durch eine Streife „gestellt“ werden. In einer Hauseinfahrt wurde es dann von den Haltern eingefangen und mit einem Anhänger wieder nach Hause gebracht. Laut Polizei war das Känguru augenscheinlich unverletzt.