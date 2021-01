Ausflugslokal am Alsterlauf brennt ab: Keine Verletzte

Eine Bootshalle an der Alster im Hamburger Norden ist am Donnerstagabend abgebrannt.

Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf ein angrenzendes Restaurant übergriffen, wie ein Sprecher mitteilte. Auch ein nebenstehendes Einfamilienhaus blieb von den Flammen verschont. Wie hoch der Schaden an der Halle am Ratsmühlendamm war, war ebenso wie die Brandursache zunächst unklar. In der Halle lagerten laut Feuerwehrsprecher unter anderem Motor-, Ruder- und Tretboote. Menschen wurden nicht verletzt.

Mit dpa