In der Ancora Marina in Neustadt in Holstein müssen jetzt auch die Boote aus dem Wasser geholt werden, denn wenn der Sommer vorbei ist, beginnt in den Küstenstädten in Schleswig-Holstein die Saison der Kranfahrenden und Hafenarbeiter:innen – das Aufslippen der Boote beginnt. Das ist jedes Jahr eine Herausforderung und für viele Bootsbesitzende ein emotionaler Moment.