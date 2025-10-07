In der Ancora Marina in Neustadt in Holstein müssen jetzt auch die Boote aus dem Wasser geholt werden, denn wenn der Sommer vorbei ist, beginnt in den Küstenstädten in Schleswig-Holstein die Saison der Kranfahrenden und Hafenarbeiter:innen – das Aufslippen der Boote beginnt. Das ist jedes Jahr eine Herausforderung und für viele Bootsbesitzende ein emotionaler Moment.
