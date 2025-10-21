Die Bundesregierung hat die Hilfsangebote von Hannover und Bremen zur Aufnahme von Kindern aus Gaza abgelehnt. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sei die Lage nach dem Ende der Kampfhandlungen zu unübersichtlich, um zum Beispiel mitreisende Angehörige sicherheitsrechtlich zu überprüfen. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hält die Absage für nicht nachvollziehbar.