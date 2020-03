aufaugenhöhe: Equal Pay Day 2020 – Gleicher Lohn für gleiche Arbeit

Am 17. März ist Equal Pay Day. Ab diesem Tag verdienen bei uns in Deutschland auch Frauen. Die ersten 77 Tage des Jahres, haben sie quasi umsonst gearbeitet. Klingt komisch, ist aber so und zwar dann, wenn man davon ausginge, dass Männer und Frauen auf das Jahr gerechnet in Deutschland den gleichen Stundenlohn erhielten.

Der Equal Pay Day ist der internationale Aktionstag für gleiche Bezahlung von Frauen und Männern. Zwischen den Gehältern beider Geschlechter klafft noch immer eine große Lücke, der sogenannte Gender-Pay-Gap. Das Statistische Bundesamt hat eine aktuelle Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern von durchschnittlich 21 Prozent errechnet. Seit dem letzten Jahr hat sich der Unterschied überhaupt nicht verringert. Und auch wenn die Lücke schon einmal deutlich größer war, sind das noch immer 21 Prozent zu viel. Nach wie vor belegt Deutschland mit diesem Ergebnis eine der hinteren Spitzenpositionen im europäischen Vergleich. Europaweit erhalten Frauen für ihre Arbeit 17 Prozent weniger Lohn, als ihre männlichen Kollegen.

In Island beispielsweise gibt es seit 2018 den „Equal Pay Act“, ein Gesetz, das Unternehmen verpflichtet zu beweisen, dass Frauen und Männer den gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit erhalten.

Altersarmut ist ein vorrangig weibliches Problem

Über die Auswirkungen der ungleichen Bezahlung sind sich viele nicht bewusst. Frauen haben nicht nur während ihres Arbeitslebens weniger Geld zur Verfügung, sondern auch im Rentenalter, denn wer weniger verdient, zahlt weniger ein und bekommt somit am Ende weniger raus. Wenn Frauen also ihr Leben lang weniger Lohn erhalten als Männer, bekommen sie im Alter entsprechend weniger Rente. Aus dem Gender Pay Gap wird so der Gender Pension Gap, der in Westdeutschland stolze 42 Prozent beträgt.

In Zeiten von #Corona wird besonders deutlich, wie wichtig die Leistungen von #Frauen für unsere Gesellschaft sind. Heute ist #EqualPayDay. Wir finden 20% Lohnunterschied zwischen Frauen+Männern sind 20% zu viel. Frauen verdienen mehr! #GenderPayGap #GleicherLohnFuerGleicheArbeit pic.twitter.com/ivI3zAAXua — Grüne Bremen (@GrueneBremen) March 17, 2020

Hinzu kommen außerdem die Zeiten, in denen Frauen aufgrund von Schwangerschaften im Unternehmen fehlen. Hier wird das ohnehin schon niedrigere Gehalt noch einmal reduziert. Doch die Schwangerschaft kann der Mann der Frau nicht abnehmen. Warum sollen Arbeitnehmerinnen, mit den gleichen Qualifikationen wie ihre männlichen Kollegen also Gehaltseinbußen hinnehmen, weil sie evolutionsbiologisch nun mal das Geschlecht sind, ohne die der Fortbestand der Gesellschaft – zumindest noch – nicht weitergeführt werden kann?

„Auf Augenhöhe verhandeln – WIR SIND BEREIT“

„Auf Augenhöhe verhandeln“, unter diesem Motto steht der Equal Pay Day 2020. In der öffentlichen Diskussion wird das Gehaltsgefälle gern auch der Zurückhaltung von Frauen angelastet. Sie würden in Verhandlungen vor konkreten Forderungen zurückschrecken und zu defensiv auftreten, so der Vorwurf. Die aktuelle Verhandlungsforschung aber zeigt: Frauen wollen verhandeln und tun dies auch. Sie stoßen hier jedoch häufig auf Vorurteile und zugeschriebene Geschlechterstereotypen.

Mit dem Motto appelliert die Initiative an Frauen und Arbeitgeber gleichermaßen. Frauen sollten selbstbewusst und regelmäßig in Gehaltsverhandlungen mit ihrem Arbeitgeber treten. Der Arbeitgeber hingegen sollte Vorurteile und eingefahrene Strukturen Arbeitnehmerinnen gegenüber ablegen.

Neben vielen anderen, macht der Deutsche Gewerkschaftsbund mit unterschiedlichen Aktionen und Kampagnen im Netz auf den Equal Pay Day und das Thema gleiche Bezahlung und richtiges Verhandeln aufmerksam.

#SchlussMitSpielchen – So geht verhandeln (nicht) Bist du schon vorbereitet auf deine (erste) #Gehaltsverhandlung? Damit du es nicht so machen musst, wie in diesem Spot, hole dir ernst gemeinte Tipps von unserer #Webinar-Expertin am 21. Februar. Hier geht es zur ANMELDUNG: www.was-verdient-die-frau.de/gehaltsverhandlung Gepostet von Was verdient die Frau? am Donnerstag, 15. Februar 2018

Seit 2017 haben Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 200 Mitarbeitern durch das Entgelttransparenzgesetz übrigens das Recht auf eine Auskunft über das durchschnittliche Gehalt derer Kollegen, die in gleichen oder vergleichbaren Tätigkeiten eingesetzt werden, um möglicherweise auf dieser Grundlage zu verhandeln.

Veranstaltungen zum Equal Pay Day abgesagt

Viele Initiativen haben zu besonderen Veranstaltungen am Equal Pay Day aufgerufen: Versammlungen, Demos, kleinere Konzerte. Wegen der aktuellen Lage durch das neuartige Coronavirus sind jedoch alle größeren Events abgesagt worden. Umso wichtiger ist es deshalb, wenigstens digital auf die Thematik aufmerksam zu machen. Das Business and Professional Women Netzwerk in Deutschland ruft beispielsweise dazu auf, sich mittels Fotos an einer roten Welle zu beteiligen. Sie steht sinnbildlich für die roten Zahlen in den Geldbörsen weiblicher Mitbürger.

Ganz Deutschland spricht über den Coronavirus. #equalpay geht auch von zu Hause aus! Schaffen wir es, am Aktionstag eine rote Welle der Aufmerksamkeit durch die sozialen Medien rollen zu lassen? #epd2020 #aufaugenhöhe pic.twitter.com/Uqp56HrF21 — BPW Germany (@BPW_Germany) March 14, 2020

Dies ist nur eine von vielen Digitalkampagnen, die sich über etablierte Hashtags wie #epd2020 #aufaugenhöhe #wirsindbereit finden lassen. Dabei dürfen und werden die Ereignisse rund um das Coronavirus natürlich nicht in den Hintergrund rücken.

Andrea Marie Eisele