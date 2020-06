Auf Winnetous Spuren: Führungen hinter die Kulissen der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg

Da die diesjährigen Karl-May-Spiele am Kalkberg in Bad Segeberg wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, haben sich die Veranstalter in Zusammenarbeit mit der Stadt für alle Fans nun ein kleines Trostpflaster überlegt. Zum ersten Mal dürfen sich Besucher dort umsehen, wo sonst nur das Ensemble und das Backstage-Team Zutritt haben: hinter den Kulissen des Freilichttheaters.

Durch die Führungen, an denen jeweils bis zu neun Besucher teilnehmen können, soll eine neue Attraktion für Touristen und Einheimische und damit ein Anreiz zum Besuch in Bad Segeberg geschaffen werden. Geleitet werden sie von den Stadtführern der Tourist-Information der Stadt. Die Besucher sollen dabei vieles über die Geschichte des Freilichttheaters und des Kalkbergs erfahren. Das inhaltliche Konzept, gespickt mit Insider-Informationen und Anekdoten, wird von der Kalkberg GmbH beigesteuert.

Viele Geheimnisse der Karl-May-Spiele sollen gelüftet werden

Vor allem sollen jedoch viele Geheimnisse der Karl-May-Spiele gelüftet werden. Wie wird eine Vorstellung vom Technischen Leitstand aus „gefahren“? Wie wird dafür gesorgt, dass jeder Schauspieler im genau richtigen Moment ins Geschehen eingreift? Welche geheimen Gänge und Winkel gibt es hinter den Kulissen? Mit welchen Requisiten wird gearbeitet? Warum sind manche Gewehre komplett aus Holz? Was für Pannen sind schon passiert? Wo halten sich die Schauspieler in den Pausen auf? Was haben die Karl-May-Indianer und deutsche Hobbygärtner gemeinsam? Und wo genau schlummerte 2019 das niedliche Stinktier „Fritzi“ zwischen seinen Auftritten?

Einmal selbst auf der Bühne stehen dürfen

Die Teilnehmer der Führungen werden auch selbst auf der Freilichtbühne stehen und das Theater einmal aus der Perspektive der Schauspieler erleben. Unterwegs gibt es mehrere Foto-Möglichkeiten. Auch die Pferdeställe und das Indian Village werden besucht. Abschließend können die Teilnehmer das Nebraska-Haus und die Westernstadt LaGrande erkunden– ebenso ein Sheriff-Büro mit Gefängniszelle.

Die erste Führung ist am 19. Juni

Die Führungen dauern rund 90 Minuten. Als feste Termine sind Dienstag ab 12 Uhr und Freitag ab 15 Uhr vorgesehen. Start ist bereits kommende Woche am Freitag, den 19. Juni. Nähere Informationen bekommen alle Interessierten bei der Tourist-Information unter 04551/96 490 oder per E-Mail unter tourist-info@badsegeberg.de. Kinder bis zum 6. Geburtstag haben freien Eintritt. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sind für sieben Euro dabei. Erwachsene zahlen zehn Euro für den Rundgang. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung in der Tourist-Info möglich.

Das für 2020 geplante Abenteuer „Der Ölprinz“ wird nun am 26. Juni 2021 Premiere feiern. Die Hauptrollen übernehmen – wie vorgesehen – Alexander Klaws als Winnetou, Sascha Hehn als Ölprinz Grinley und Katy Karrenbauer als Treckführerin Rosalie Ebersbach.