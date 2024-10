Auch in Hamburg: Grüne-Jugend-Vorstandsmitglieder erklären Austritt

Fahnen wehen während einer Landesdelegiertenkonferenz der Grünen vor einer StadthalleSechs der acht Vorstandsmitglieder der Grünen Jugend Hamburg verlassen die Partei. (Symbolbild) Philipp von Ditfurth/dpa

Der Vorstand der Grünen Jugend Hamburg will mehrheitlich aus der Grünen-Partei austreten. Landessprecher Berkay Gür kündigte an, er und fünf weitere Mitglieder des achtköpfigen Vorstands würden die Partei verlassen. „Nach gemeinsamen Gesprächen konnten wir im Landesvorstand der Grünen Jugend Hamburg (…) keine geeinte Position finden, werden aber dennoch weiterhin konstruktiv zusammenarbeiten und eine gute Übergabe zur Landesmitgliederversammlung organisieren“, teilten Gür und Co-Landessprecherin Lian Belgardt mit. Belgardt bleibt in der Partei.

Austritte auch in fünf anderen Landesverbänden

Erst am Sonntag hatte fast der komplette Landesvorstand der Grünen Jugend Schleswig-Holstein seinen Austritt aus der Partei erklärt. Er folgte damit dem Schritt des Bundesvorstands der Nachwuchsorganisation vom Mittwoch vergangener Woche.

Zuvor hatten bereits die Spitzen der Grünen Jugend in Bayern, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen eine solche Entscheidung getroffen. Der Vorstand der Organisation in Mecklenburg-Vorpommern erklärte, er teile die inhaltliche Kritik an der Politik der Grünen Partei. Er werde aber die Amtsperiode wie geplant zu Ende bringen.

Die Grünen-Nachwuchsorganisation in Hamburg hat nach Angaben von Gür mehr als 600 Mitglieder. Die nächste Landesmitgliederversammlung soll am 2. und 3. November stattfinden.

„Keine leichten Zeiten“ für die Grünen

Erst am Samstag hatten die Hamburger Grünen auf einer Landesmitgliederversammlung Geschlossenheit demonstriert. „Es sind keine leichten Zeiten, weil auch ich in den vergangenen Wochen und Monaten das Gefühl hatte, wir verlieren gerade die Deutungshoheit über uns als Partei, über unsere Themen, über unser Selbstverständnis“, sagte Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank, die den Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) nach der Bürgerschaftswahl am 2. März 2025 beerben möchte.

Erste Folgen der Krise auf Bundesebene waren bereits sichtbar. So stammt die bisherige Bundessprecherin der Grünen Jugend, Katharina Stolla, aus Hamburg. Außerdem ist die Grünen-Bürgerschaftsabgeordnete Ivy May Müller am vergangenen Freitag aus der Partei ausgetreten und kündigte an, sich als Parteilose der Linksfraktion anzuschließen. Die Linke nahm sie am Montag einstimmig auf, wie ein Sprecher mitteilte. Die Linksfraktion, die in dieser Legislaturperiode bereits drei Abgeordnete durch Austritte verloren hat, kommt damit auf elf der 123 Sitze in der Bürgerschaft. Die Grünen haben noch 32.

SAT.1 REGIONAL/dpa