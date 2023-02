Armbrust-Attacke in Bremerhavener Schule: Plädoyers und Urteil erwartet

Rund neun Monate nach dem gewaltsamen Angriff mit einer Armbrust in einem Bremerhavener Gymnasium werden am Landgericht Bremen am heutigen Montag die Plädoyers und das Urteil erwartet. Wegen versuchten Mordes angeklagt ist ein 21-jähriger ehemaliger Schüler der Schule.

Er soll im Mai 2022 mit einer mit Stahlbolzen geladenen Profiarmbrust, einer geladenen Schreckschusspistole, einer Machete und einem Messer in die Schule gegangen sein. Dort schoss er zweimal mit der Armbrust auf die Schulsekretärin. Sie wurde lebensgefährlich verletzt.

Der Angeklagte hatte zum Prozessauftakt die Gewalttat weitgehend eingeräumt, eine Tötungsabsicht aber bestritten. Die medizinische Sachverständige empfahl dem Gericht, den Angeklagten dauerhaft in der forensischen Psychiatrie unterzubringen.

Mit dpa