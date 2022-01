Anwohner von Explosion geweckt: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Edemissen

Splitter und ein Schild mit der Aufschrift „Geldautomat“ liegen auf dem Fußboden. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Edemissen im Landkreis Peine (Niedersachsen) gesprengt und dabei große Schäden angerichtet. Das Gebäude der Bankfiliale sei schwer beschädigt, aber nicht einsturzgefährdet, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Am frühen Morgen waren Anwohner:innen von der Detonation geweckt worden, ersten Ermittlungen zufolge waren drei bis vier Täter nach der Explosion in der Bank. Wenig später flüchteten sie in einem dunklen Wagen. Die Explosion zerstörte den großflächig verglasten Schalterraum, die Schadenssumme dürfte nach Einschätzung der Polizei „erheblich“ sein. Ob die Täter Beute mitnahmen, war zunächst unklar.

Mit dpa