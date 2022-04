Anwohner hören Schüsse bei türkischer Hochzeit in Hamburg-Steilshoop

Bei einem Festsaal sollen in Hamburg Schüsse gefallen sein. Anwohner hatten in der Nacht zu Sonntag im Stadtteil Steilshoop schussähnliche Geräusche im Bereich des Saals gemeldet, in dem eine türkische Hochzeit stattfand, wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete. Beamte fanden vor Ort leere Patronenhülsen. Auch Blutspuren wurden gefunden. Ob diese im Zusammenhang mit Schüssen standen, war jedoch zunächst unklar.

Nach Angaben des Sprechers wurden keine Verletzten angetroffen. Es wurden unter anderem Diensthunde eingesetzt, um Spuren aufzunehmen. Zu den Hintergründen des Vorfalls war zunächst nichts bekannt. Die Ermittlungen dauerten am Sonntag an.

