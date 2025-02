Anschlag in München: Niedersachsens Ministerpräsident Weil fordert mehr Sicherheit

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zeigt sich entsetzt über den mutmaßlichen Anschlag in München. „Ich hoffe sehr, dass alle Verletzten diese furchtbare Tat überleben und möglichst schnell genesen“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstagnachmittag.

„Bei aller Trauer und Wut dürfen wir diese abscheuliche Tat nicht erneut zum Anlass für Streitigkeiten nehmen, die keinen Beitrag für mehr Sicherheit leisten, dafür aber weitere Ängste und am Ende auch noch mehr Fremdenfeindlichkeit schüren“, sagte Weil.

Demokratische Parteien sollen für mehr Sicherheit sorgen

Jetzt sei es Aufgabe der demokratischen Parteien, für mehr Sicherheit zu sorgen und sich schnell auf die von der Innenministerkonferenz unterbreiteten Vorschläge für mehr Sicherheit zu einigen. Dazu zähle etwa ein gemeinsames Bedrohungsmanagement mit einer umfassenden Vernetzung vorhandener Daten und einer gemeinsamen Gefährderdatei.

Darüber hinaus müssten ausreisepflichtige Gefährder und Straftäter mit hoher Priorität abgeschoben werden. „Wir müssen jetzt besonnen und zugleich sehr konsequent handeln“, betonte der Ministerpräsident.

Afghane fuhr am Donnerstag mit Auto in Demonstrationszug

Der tatverdächtige Mann war am Donnerstagvormittag mit einem Auto in der Münchner Innenstadt in einen Demonstrationszug gerast ist. Mindestens 30 Menschen wurden dabei verletzt, einige von ihnen schwer. Der tatverdächtige 24-jährige Afghane wurde festgenommen, am Freitag soll er einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Tatverdächtiger hatte gültigen Aufenthaltstitel

Am Tattag hatte es zunächst Unklarheiten über den Aufenthaltsstatus des Tatverdächtigen gegeben. Am Donenrstagabend kristallisierte sich heraus: Der junge Afghane hatte nach Worten von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) einen gültigen Aufenthaltstitel und eine Arbeitserlaubnis. „Damit war der Aufenthalt des Täters bis zum heutigen Tage nach gegenwärtigem Erkenntnisstand absolut rechtmäßig.“

Zugleich berichtete der Minister, dass der Mann nach neuesten Erkenntnissen und entgegen erster Informationen nicht wegen Ladendiebstählen auffällig geworden war. Nach Worten Herrmanns kam der Afghane Ende 2016 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland. Sein Asylverfahren wurde demnach im Jahr 2020 endgültig abgeschlossen, mit einem Ablehnungsbescheid und der Aufforderung zur Ausreise. Die Landeshauptstadt München habe dann aber im April 2021 einen Duldungsbescheid erlassen und im Oktober 2021 eine Aufenthaltserlaubnis. Der junge Mann habe eine Schule besucht, eine Berufsausbildung gemacht und als Ladendetektiv für zwei Sicherheitsfirmen gearbeitet.

SAT.1 REGIONAL/dpa