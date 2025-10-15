Anklage gegen mutmaßlichen Sexualstraftäter „White Tiger“ aus Hamburg

15. Oktober 2025

Ein junger Mann soll als „White Tiger“ im Internet Kinder zu selbstverletzenden Handlungen bis hin zum Suizid getrieben haben – jetzt hat die Hamburger Staatsanwaltschaft Anklage unter anderem wegen Mordes gegen ihn erhoben. Insgesamt werden dem heute 21-Jährigen aus Hamburg 204 Straftaten zur Last gelegt, jeweils verübt in mittelbarer Täterschaft. Vorgeworfen wird ihm unter anderem der Mord an einem US-amerikanischen Jungen sowie versuchter Mord in fünf Fällen. 

„White Tiger“ soll der Kopf einer Gruppe von Cyberkriminellen gewesen sein, die aus sexueller Motivation heraus Kinder im Alter von 11 bis 15 Jahren im Internet zu Gewalt gegen sich selbst gezwungen haben. 

Die Kinder stammen früheren Angaben der Ermittler zufolge aus Deutschland, England, Kanada und den USA. Ein 13-jähriger US-Amerikaner wurde demnach in den Suizid getrieben. Eine 14-jährige Kanadierin habe versucht, sich umzubringen. Von den deutschen Opfern stammen den Behörden zufolge zwei aus Hamburg und eines aus Niedersachsen.

Festnahme in der elterlichen Wohnung

Der Deutsch-Iraner war im Sommer in Hamburg in der elterlichen Wohnung unter anderem wegen Mordverdachts festgenommen worden. Er sitzt im Jugendgefängnis auf der Elbinsel Hahnöfersand bei Jork in Niedersachsen in Untersuchungshaft. Zuvor hatte der mutmaßliche Sexualstraftäter zeitweise an einer privaten Hochschule Medizin studiert.

Die Hamburger Polizei hatte bereits im Jahr 2021 gegen den heute 21-Jährigen ermittelt. Damals ging es laut früheren Angaben der Staatsanwaltschaft um den Verdacht des Besitzes jugendpornografischer Aufnahmen. Die Ermittlungen seien jedoch nach einer Vernehmung des Verdächtigen wegen Geringfügigkeit eingestellt worden.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Weitere Beiträge zum Thema

  1. Mord im Internet: 20-Jähriger in Hamburg wegen Verdacht auf Mord an Kind festgenommenZum Artikel

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video00:46 Sek.

Nach Tötung eines 18-Jährigen im Hamburger Stadtpark: Prozessauftakt gegen zwei junge Männer

15.10.2025 15:23 Uhr

Am Mittwoch war Prozessauftakt gegen zwei junge Männer, die einen 18-Jährigen in Hamburg getötet haben sollen. Im April wurde die Leiche mit rund 100 Einstichstellen im Stadtpark...

Video02:43 Min.

Prozess wegen versuchten Mordes gegen 41-Jährigen in Bremen gestartet

15.10.2025 14:26 Uhr

Ein 41-Jähriger soll im April 2025 nachts auf seine Lebensgefährtin eingestochen und eingeschlagen haben, weil diese ihn verlassen wollte. Die Frau überlebte den Angriff, ist aber seitdem...

20-Jähriger attackiert Menschen in Bus in Wilhelmshaven

15.10.2025 09:24 Uhr

In einem Bus hat ein 20-Jähriger zwei Menschen attackiert. Der Verdächtige soll am Dienstagabend in Wilhelmshaven (Niedersachsen) zunächst einem 18-Jährigen mehrfach mit der Faust in das Gesicht...

Aktualisiert

Möglicher Mittelsmann wurde am Mittwoch im Block-Prozess befragt

15.10.2025 08:28 Uhr

Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder hat ein Zeuge ausgesagt, einen Kontakt zwischen einem der mutmaßlichen Entführer und dem Familienanwalt der Blocks hergestellt zu haben. Dabei...

Video02:23 Min.

Wolfsrisse in Stafstedt: Bauer denkt über Aufgabe der Schafzucht nach

14.10.2025 16:34 Uhr

In Stafstedt, einem kleinen Dorf südlich von Rendsburg (Schleswig-Holstein), wurden vergangene Woche sechs Schafe durch einen Wolf gerissen, neun werden noch vermisst. Der betroffene Bauer ist verzweifelt,...

Video02:03 Min.

Wohnhaus in Triangel in Flammen: Feuerwehr birgt toten 86-Jährigen

14.10.2025 14:28 Uhr

Die Feuerwehren der Gemeinde Sassenburg und ein Drehleitertrupp der Feuerwehr Gifhorn (Niedersachsen) wurden am Samstagvormittag zu einem Einsatz in Triangel alarmiert. Ein Wohnhaus stand in Flammen und...

Zur Startseite