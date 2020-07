Angler finden Leiche am Elbufer – Wahrscheinlich vermisster Kajakfahrer

Zwei Männer haben am Donnerstagmorgen einen erschreckenden Fund gemacht. Beim Angeln an der Elbe hatten sie plötzlich eine Leiche am Haken. Feuerwehr, Polizei sowie zwei Rettungswagen waren schnell am Schleusenkanal. Wie eine Sprecherin der Polizei Lüneburg bestätigte, handelt es sich bei dem aufgefundenen Leichnam mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um den vermissten 23-jährigen Kajakfahrer vom Sonntag. Da der Fundort des Leichnams im Zuständigkeitsbereich der Hamburger Polizei liegt, wurde die Leiche in das Hamburger Institut für Rechtsmedizin übergeben. Dort soll die Identität des Mannes geklärt werden.

Ein 23-jähriger Kajakfahrer aus dem Raum Dresden war am Sonntag in Sichtweite des Stauwerks gekentert. Etwa 100 Einsatzkräfte aus drei Bundesländern hatten vergeblich nach dem jungen Mann gesucht.