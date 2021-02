An Soldatinnen vergangen: Kieler Gericht verurteilt Unteroffizier zu drei Jahren und drei Monaten Haft

Wegen Vergewaltigung in zwei Fällen hat das Landgericht Kiel einen Unteroffizier der Bundeswehr zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.

Drei Monate davon gelten wegen rechtsstaatswidriger Verfahrensverzögerung als verbüßt, wie der Vorsitzende Richter am Freitag bei der Urteilsverkündung sagte. Außerdem verteilte das Gericht den 32-Jährigen zur Zahlung von Schmerzensgeld an die beiden Opfer in Höhe von gut 14.200 Euro und 9.000 Euro plus Zinsen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte die damals 18 und 22 Jahren alten Soldatinnen aus Rostock nach einem Grillfest auf dem Truppenübungsübungsplatz Todendorf (Kreis Plön) im November 2017 vergewaltigte. Er hatte die Vorwürfe bestritten.

Mit dpa