Amoklauf in Kirche der Zeugen Jehovas in Hamburg: Mehrere Tote und Verletzte

Polizisten sind in Hamburg im Einsatz und stehen vor einem Schild mit der Aufschrift „Königreichssaal Jehovas Zeugen“. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Am Donnerstagabend fielen im Hamburger Stadtteil Alsterdorf mehrere Schüsse. Bei dem Angriff in einem Gebäude der Zeugen Jehovas starben mehrere Menschen, viele wuden verletzt. Mehr Details soll es am Freitagmittag geben.

Die Hamburger Polizei sichert am Freitagmorgen nach den tödlichen Schüssen bei Zeugen Jehovas weiter Spuren am Tatort. „Im Moment laufen hier die Übergaben. Das ist alles im Fluss“, sagte ein Polizeisprecher dazu am Morgen in Hamburg.

Polizei stuft Tat als Amoklauf ein

Während einer Veranstaltung im Gebäude der Gemeinde waren am Donnerstagabend mehrere Menschen durch Schüsse getötet oder verletzt worden. Mehrere Medien hatten über die Zahl der Opfer berichtet, dabei war zunächst von sechs bis acht Personen die Rede. Am Freitagmorgen schrieb die Polizei auf ihrer Internetseite: „Es wurden nach jetzigem Stand (10.03.2022, 07:32 Uhr) 8 Personen tödlich verletzt, darunter offenbar auch der mutmaßliche Täter.“ Nach Informationen aus Sicherheitskreisen stufte die Polizei die Tat als Amoklauf ein.

Anlaufstelle für Angehörige und Betroffene

Für Angehörige und Betroffene wurde eine telefonische Anlaufstelle eingerichtet. Diese ist unter den Nummern +49 40 4286-24393, -24386 und -24323 erreichbar.

Die Polizei weist daraufhin, dass diese Nummern nicht für Hinweise genutzt werden sollen. Dafür wurde ein Hinweisportal eingerichtet, das auf der Website hh.hinweisportal.de erreichbar ist. Dort können Fotos und Videos zur Tat oder relevanten Ereignissen in diesem Zusammenhang hochgeladen werden.

Pressekonferenz am Mittag

Der Spiegel berichtete, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas handeln soll. Weiter berichtete das Magazin von einer Pistole als Tatwaffe. Die Polizei konnte am Freitagmorgen dazu jedoch keine Angaben machen – weder zu dem mutmaßlichen Täter oder zum genauen Tathergang. Die Innenbehörde, die Staatsanwaltschaft und die Polizei wollen am Freitagmittag mehr Details bekannt geben. Eine Pressekonferenz ist für 12 Uhr im Polizeipräsidium am Bruno-Georges-Platz geplant. Darin werden voraussichtlich der Innensenator Andy Grote, ein Vertreter der Hamburger Staatsanwaltschaft, der Polizeipräsident Ralf Martin Meyer sowie der Leiter der Schutzpolizei, Matthias Tresp, sprechen. SAT.1 REGIONAL wird diese Pressekonferenz live für Sie ab 12 Uhr übertragen.

Schlimme Nachrichten aus #Hamburg. Mehrere Mitglieder einer Jehova-Gemeinde sind gestern Abend einer brutalen Gewalttat zum Opfer gefallen. Meine Gedanken sind bei ihnen und ihren Angehörigen. Und bei den Sicherheitskräften, die einen schweren Einsatz hinter sich haben. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 10, 2023

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte den Angriff in einem Tweet als brutale Gewalttat bezeichnet. „Schlimme Nachrichten aus #Hamburg. Mehrere Mitglieder einer Jehova-Gemeinde sind gestern Abend einer brutalen Gewalttat zum Opfer gefallen“, postete er am Freitagmorgen über den Regierungsaccount auf Twitter. „Meine Gedanken sind bei ihnen und ihren Angehörigen. Und bei den Sicherheitskräften, die einen schweren Einsatz hinter sich haben.“ Die Polizei äußerte sich bislang noch nicht detailliert zu den Opfern.

Ich bin schockiert über die #Schießerei in Groß Borstel, bei der es mehrere Tote & Verletzte gab. Mein tiefes Mitgefühl gilt den Familien & Freunden der Opfer. Dank an alle Einsatzkräfte, die mit Hochdruck an der Verfolgung der Täter & der Aufklärung dieser grausamen Tat arbeiten https://t.co/w2mDxzQjSN — Katharina Fegebank (@fegebanks) March 9, 2023

Auch Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank hat sich erschüttert gezeigt. „Ich bin schockiert über die Schießerei in Groß Borstel, bei der es mehrere Tote & Verletzte gab“, schrieb die Grünen-Politikerin in der Nacht auf freitag bei Twitter. „Mein tiefes Mitgefühl gilt den Familien & Freunden der Opfer. Dank an alle Einsatzkräfte, die mit Hochdruck an der Verfolgung der Täter & der Aufklärung dieser grausamen Tat arbeiten.“

Zeugen Jehovas „tief betroffen“

Die Zeugen Jehovas zeigten sich „tief betroffen“. „Unser tiefes Mitgefühl gilt den Familien der Opfer sowie den traumatisierten Augenzeugen. Die Seelsorger der örtlichen Gemeinde tun ihr Bestes, ihnen in dieser schweren Stunde Beistand zu leisten“, hieß es in einem Statement auf der Website der Gemeinschaft.

Generalvikar P. Geißler: „Die Nachrichten zu dieser Bluttat in HH-Alsterdorf sind erschütternd und machen mich sprachlos. Mein Mitgefühl & meine Gebete gelten besonders den Getöteten & ihren Angehörigen, Verletzten und Einsatzkräften.“ #hamburg #anschlag https://t.co/ZUI3TETXJQ — Erzbistum Hamburg (@ErzbistumHH) March 9, 2023

Auch das Erzbistum Hamburg hat sich erschüttert über die Schüsse gezeigt. „In Hamburg sind mehrere Menschen Opfer eines brutalen Verbrechens geworden. Vieles ist noch unklar. Wir sind erschüttert. Gemeinsam beten wir“, schrieb das Erzbistum am Donnerstagabend auf Twitter. Weiter hieß es: „Wir sind bei denen, die verletzt sind und bei denen, die aus dem Leben gerissen wurden.“

Franziska Giffey drückt Anteilnahme aus

Berlins Regierungschefin Franziska Giffey (SPD) hat ihre Anteilnahme ausgedrückt. „Mit Bestürzung habe ich die Nachricht von den Schüssen bei der Veranstaltung der Zeugen Jehovas gehört. Unsere Anteilnahme gilt den Angehörigen der Getöteten und den Verletzten“, teilte sie am Freitagmorgen mit. «“Ich danke allen Einsatzkräften, die sofort vor Ort waren und die die Hintergründe der Tat jetzt bei den Ermittlungen aufklären werden. Dieses Ereignis erschüttert uns alle.“

Terribles nouvelles en provenance de Hambourg. J’adresse les condoléances de la France aux proches des victimes et à tous nos amis allemands. Nos pensées vous accompagnent. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 10, 2023

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat seine Betroffenheit geäußert. „Schreckliche Nachrichten aus Hamburg. Ich richte das Beileid Frankreichs an die Angehörigen der Opfer und an alle unsere deutschen Freunde. Unsere Gedanken sind bei ihnen“, schrieb der Staatschef am Freitag auf Twitter.

Ermittler und Spurensicherung stehen vor einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg. Steven Hutchings/Tnn/dpa

Spurensuche am Freitagmorgen

Am frühen Morgen sicherte die Polizei vor, hinter und in dem dreigeschossigen Gebäude noch weiter Spuren. An der Außenseite des Gebäudes haben die Ermittelnden noch in der Nacht zahlreiche kleine Nummerntafeln aufgestellt, um Spuren der Gewalttat zu markieren. Am Morgen war auch ein 3D-Scanner im Einsatz, um den Tatablauf zu dokumentieren. Der Eingang zu dem Gebäude der Zeugen Jehovas war am Morgen mit einem Sichtschutz abgedeckt.

Die Polizei sichert am Freitagmorgen weiter Spuren. Foto: Janik Jungk/SAT.1 REGIONAL

Ein erster Leichenwagen war gegen 8 Uhr am Tatort vorgefahren. Gegen 6 Uhr wurde der Verkehr auf der viel befahrenen Straße Deelböge wieder freigegeben.

Mit dpa