Alter Atlas in Hamburg für 162.500 Euro versteigert

Ein Atlas von Abraham Ortelius aus dem Jahr 1601 wurde am Montag in Hamburg für 162.500 Euro versteigert. Der aufgerufene Preis lag bei 65.000 Euro. Der Atlas ist ein sieben Kilogramm schweres Buch, gedruckt in Antwerpen. Dafür, dass der Atlas ohne Luftbildaufnahmen erstellt wurde, waren die Vorstellungen der Küstenlinien schon damals außergewöhnlich genau.