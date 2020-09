Als Polizisten ausgegeben: Mehr als 40 Betrugsversuche in und um Kiel

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Mutmaßliche Telefonbetrüger haben mit Dutzenden Anrufen am Sonntag den Raum Kiel ins Visier genommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gingen bis in die späten Abendstunden aus dem Stadtgebiet sieben Hinweise auf betrügerische Anrufe ein, dazu kamen weitere 35 aus dem Umland. Die Masche sei bekannt: Angebliche Polizisten rufen aus dem Ausland ältere Menschen in Deutschland an und behaupten, es wäre zu Einbrüchen in der Nachbarschaft der angerufenen Personen gekommen. Die Senioren werden aufgefordert, Geld und Wertgegenstände vermeintlichen Beamten zur Verwahrung zu

übergeben. Erfolgreich waren die Betrugsversuche am Sonntagabend allerdings nicht.

Mit dpa