AlleFürsKlima: Globaler Klimastreik in Hamburg mit prominenter musikalischer Unterstützung

Zwei Tage vor der Bundestagswahl hat Fridays for Future (FFF) am heutigen Freitag auch in Hamburg zu einer Großkundgebung aufgerufen. Rund 20.000 Teilnehmer:innen werden unter dem Motto „#AllefürsKlima“ in der Innenstadt erwartet. Bundesweit sind 400 Demonstrationen angekündigt. Neben weiteren Umweltorganisationen, die zur Teilnahme an dem „globalen Klimastreik“ aufgerufen haben, unterstützen in Hamburg auch prominente Musiker:innen die jungen Klimaschützer:innen. So wollen Zoe Wees, Jan Delay, AnnenMayKantereit und Enno Bunger auf einer Bühne auf der Willy-Brandt-Straße, dem Start- und Endpunkt des Demonstrationszuges, spielen.

„Politik handelt nicht, ohne entsprechenden Druck“

Die nächste Bundesregierung entscheidet, ob wir der Klimakrise noch entgegentreten können“, sagte Emma Pfeuffer, Sprecherin von FFF Hamburg. Keine Partei habe derzeit einen ausreichenden Plan, um die Erderwärmung noch auf 1,5 Grad zu begrenzen. „Politik handelt nicht, ohne entsprechenden Druck – und für den braucht es alle jetzt.“

Die Polizei erwartet, dass es durch zahlreiche demobedingte Straßensperrungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen wird. „Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren oder auf schienengebundene öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen“, hieß es.

Mit dpa