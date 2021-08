Afghanistan: Erste Bundeswehrmaschine aus Wunstorf transportierte nur sieben Passagiere

Eine Maschine des Typs A400M startet am Fliegerhorst in Wunstorf nach Kabul. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Die erste Evakuierungs-Maschine der Bundeswehr hat am Montag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nur sieben Menschen aus der afghanischen Hauptstadt Kabul ausgeflogen.

Der Airbus A400M vom Fliegerhorst Wunstorf (Region Hannover) ist offiziell für 114 Passagiere ausgelegt. Es heißt aber, dass während der Evakuierungsaktion bis zu 150 Menschen mit ihm transportiert werden könnten.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte am Morgen in der ARD gesagt, dass der Flug unter äußerst schwierigen Bedingungen erfolgt sei. „Wir haben eine sehr unübersichtliche, gefährliche, komplexe Situation am Flughafen, vor allen Dingen durch die Menschenmengen“, sagte die CDU-Politikerin. Über die Zahl der Passagiere hatten zuvor auch andere Medien berichtet.

Wadephul: „Konnten nur die mitnehmen, die jetzt da waren“

Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Johann Wadephul, sagte im Deutschlandfunk zu der Zahl: „Das stimmt. Es sind nur sieben. Wir hatten nur einen ganz kurzen Slot von 30 Minuten für die Maschine, und wir konnten nur die mitnehmen, die jetzt da waren“, sagte der Außenpolitiker. „Es wäre auch unverantwortlich gewesen, weil gar nicht sicher war, dass die Maschine landen konnte, mehr dort jetzt schon zum Flughafen zu bringen.“ Der wesentliche Zweck der ersten Landung sei es gewesen, „robuste Kräfte an Land zu bringen, zum Flughafen“, um ein Lagebild zu bekommen.

Mit dpa