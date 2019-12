Ärztlicher Notfall an Feiertagen? – So finden Sie Notdienste in Ihrer Nähe

Nicht für alle Menschen verlaufen Weihnachten und der Jahreswechsel so besinnlich, wie wir uns das alle wünschen. Doch wohin im Not- und Krisenfall an Feiertagen? Hier finden Sie die wichtigsten Anlaufstellen und Rufnummern.

132 Apotheken allein in Niedersachsen

In Niedersachsen sind nach Dienstschluss sowie am Sonn- und Feiertagen 132 Apotheken jeden Tag im Nacht- und Notdienst im Einsatz. Wann welche Apotheke erreichbar ist, regelt ein Notdienstplan. Täglich wechselnd versorgen bundesweit über 1.300 von insgesamt rund 19.500 Apotheken in Deutschland Tag undNacht die Patienten. Deutschlandweit nutzen jede Nacht 20.000 Patienten den Apotheken-Notdienst.

Mit dem „Apothekenfinder 22 8 33“ lassen sich zu Weihnachten und Silvester schnell und unkompliziert die jeweils nacht- und notdienstleistenden Apotheken überall in Deutschland finden. Die kostenfreie App für Smartphones gehört ebenso zum Angebot, wie die mobile Webseite für das Handy. Sie können die App einfach in Ihrem App-Strore herunterladen.

Darüber hinaus kann man sich natürlich auf die bekannten Optionen ohne technische Geräte verlassen: Die Kontaktdaten der nächstgelegenen Notdienstapotheken hängen immer im Apothekenschaufenster aus und werden in vielen Lokalzeitungen abgedruckt.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Der Bereitschaftsdienst – auch als Notdienst oder Notfalldienst bekannt – wird von den Kassenärztlichen Vereinigungen organisiert und ist dann zuständig, wenn der Patient den Eindruck hat, mit einer Erkrankung, die nicht lebensbedrohlich ist, nicht bis zum nächsten Tag auf eine ärztliche Behandlung warten zu können.

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist unter der Rufnummer 116 117 (deutschlandweit, ohne Vorwahl, kostenlos aus dem Festnetz und per Handy) erreichbar. Hier erhalten die ärztliche Hilfe, die sie benötigen. Der ärztliche Bereitschaftsdienst versorgt dabei sowohl Kassen- als auch Privatpatienten. Hier ist jedoch ein wichtiger Unterschied von Bedeutung: Es handelt sich um keinen Notarzt, der schwerwiegende Fälle behandeln kann.

Die Anrufzentrale des ärztlichen Bereitschaftsdienstes verweist Sie an spezielle Bereitschaftsdienstpraxen, die Sie im Krankheitsfall aufsuchen können.

Die Ärzterufzentrale unter der 116 117 ist vom 23. Dezember ab 18 Uhr bis Neujahr durchgehend erreichbar. Ab dem 1. Januar des neuen Jahres gelten dann bundesweit neue gesetzliche Vorgaben: 116 117 ist ab 2020 an allen Wochentagen rund um die Uhr für Patienten mit gesundheitlichen Beschwerden zu erreichen.

Zahnärztlicher Notdienst

Treten an den Feiertagen Zahnschmerzen auf, bereitet der Zahnersatz plötzlich Probleme oder ist ein Zahn gar abgebrochen, kann der zahnärztliche Notdienst helfen. Hier finden Sie eine Auflistung von Notdiensten für den Raum Schleswig-Holstein. Für die weiteren Standorte im Norden können Sie über die Website von Zahnarzt Notdienst Vermittlung A&V e.V. die passende Praxis für Ihre Notlage finden.

Tipps: Erste-Hilfe für zu Hause

Bei starken Zahnschmerzen können rezeptfreie Schmerzmittel aus der Apotheke (z.B. Ibuprofen, Paracetamol) die Schmerzen bis zur Versorgung beim zahnärztlichen Notdienst erträglicher machen. Sie beheben jedoch nicht den Grund der Schmerzen und ersetzen somit nicht den Zahnarztbesuch.