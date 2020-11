Ärztemangel in Niedersachsen: Marburger Bund für mehr Medizin-Studienplätze im Land

Der Ärzteverband Marburger Bund hat die gesundheitliche Versorgung in Niedersachsen als zu gering kritisiert. „Wir brauchen dringend mehr Ärztinnen und Ärzte“, sagte Andreas Hammerschmidt aus dem Landesvorstand am Mittwoch. Derzeit kämen auf eine Ärztin/einen Arzt rund 250 Einwohner:innen – das sei die zweitschlechteste Quote hinter Brandenburg. Insgesamt fehle eine deutlich vierstellige Zahl an Ärzt:innen. Um daran etwas zu ändern, müssten wieder mehr Medizin-Studienplätze geschaffen werden, etwa mit einer medizinischen Fakultät in Braunschweig und dem Ausbau der Unimedizin in Oldenburg.

Der Landesvorsitzende Hans Martin Wollenberg betonte, schon vor der Corona-Krise seien viele Ärzt:innen überlastet gewesen, gerade in den Kliniken. „Das ist ein strukturelles Problem in den Krankenhäusern“, sagte Wollenberg. Der Marburger Bund warb aber auch dafür, Ärzt:innen in den Gesundheitsämtern der Kommunen besser zu bezahlen, um den finanziellen Abstand zu den Ärzt:innen an Krankenhäusern zu verringern.

Mit dpa