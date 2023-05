Adipositas: Immer mehr krankhaft übergewichtige Kinder im Norden

Ein Junge mit Übergewicht misst seinen Bauchumfang mit einem Maßband. Foto: kwanchaichaiudom/stock.adobe.com/Symbolbild

Zu viel Essen und Süßkram und zu wenig Bewegung: Immer mehr Kinder im Norden sind zu dick.

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein hat die Diagnose Adipositas bei Kindern in Schleswig-Holstein stark zugenommen. 2011 waren etwa 10.800 Kinder im Alter bis 14 Jahre im nördlichsten Bundesland krankhaft übergewichtig. 2021 waren es mehr als 13.000, wie die Krankenkasse Barmer mitteilte. Schleswig-Holstein liegt mit einem Anteil von 3,3 Prozent adipöser Kinder und Jugendlicher unter dem Bundesdurchschnitt von 3,6 Prozent.

Niedersachsen und Bremen

Auch in Niedersachsen und Bremen ist die Zahl der krankhaft übergewichtigen Kinder zwischen 2011 und 2021 deutlich gestiegen. Demnach waren 2011 in Niedersachsen noch etwa 32.000 Kinder im Alter bis 14 Jahre krankhaft übergewichtig, 2021 waren es gut 43.000 – ein Anstieg um knapp ein Drittel, wie die Kasse zu der Auswertung von Daten der eigenen Versicherten mitteilte. In Bremen verdoppelte sich in dem Zeitraum die Zahl der betroffenen Kinder von 2.300 auf 4.600.

Hamburg

In Hamburg lag im Jahr 2021 für rund 10.700 bis zu 14-jährige Kinder die Diagnose Adipositas vor, wie die Krankenkasse Barmer mitteilte. Im Vergleich: 2011 waren etwa 6.800 Mädchen und Jungen krankhaft übergewichtig. So seien allein vom Jahr 2019 auf das Jahr 2021 etwa 1.110 neue Adipositas-Diagnosen hinzugekommen. Die übergewichtigen Kinder in Hamburg machen etwa vier Prozent der in der Hansestadt lebenden Kinder aus. Damit liegt die Stadt im Bundesvergleich im Mittelfeld.

Corona-Pandemie habe Entwicklung beschleunigt

„Im Verlauf der Corona-Pandemie hat sich diese Entwicklung noch beschleunigt“, so der Landesgeschäftsführer der Barmer Schleswig-Holstein, Bernd Hillebrandt. Vom 2019 auf 2021 seien etwa 810 neue Adipositas-Diagnosen hinzugekommen, ein Plus von 6,6 Prozent. „Die Pandemie mit ihren Einschränkungen im Sportbereich, digitalem Unterricht und dem Wegfall von Sportunterricht hat im wahrsten Sinne des Wortes ein dickes Problem noch verstärkt.“

Am geringsten sind Kinder und Jugendliche in Bayern mit einem Anteil von 2,7 Prozent von Adipositas betroffen, am meisten in Mecklenburg-Vorpommern, wo der Anteil bei 5,4 Prozent liegt.

Risikofaktor für viele Folgeerkrankungen

Zu viel Gewicht ist für Kinder gefährlich, weil es ein Risikofaktor für viele Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck und Stoffwechselstörungen sein kann. Um Ausdauer, Beweglichkeit, Kraft und auch Zufriedenheit wieder zu erhöhen, empfiehlt die Krankenkasse gesunde, ausgewogene Ernährung und viele Aktivitäten im Freien. Auch Gespräche mit der Kinderärztin oder dem Kinderarzt können ratsam sein.

Mit dpa