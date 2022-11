Acht Spiele ungeschlagen: VfL Wolfsburg gewinnt auch gegen Borussia Dortmund

Nach einem schwachen Saisonstart ist der VfL Wolfsburg (Niedersachsen) mittlerweile seit acht Pflichtspielen ungeschlagen. Für Trainer und Kapitän des VfL gibt es in dieser Saison einen klaren Wendepunkt. „Das Union-Spiel ist sicher der Break Even gewesen“, sagte Trainer Niko Kovac am Dienstagabend nach dem überzeugenden 2:0-Sieg gegen Borussia Dortmund. Vor weniger als zwei Monaten hatte der VfL nach schwacher und viel kritisierter Leistung noch mit 0:2 in Berlin verloren.

„Wenn ein neuer Trainer kommt, dann braucht das Zeit. Wir mussten alte Verhaltensmuster verändern, alte Denkmuster verändern“, sagte Kovac. Den Sieg gegen Dortmund nannte er „ein fast perfektes Spiel. So kann es weitergehen, das wünsche ich mir.“

Auch Kapitän Maximilian Arnold sagte in der Rückschau über das Union-Spiel: „Wenn es da nicht Klick macht, dann… Dass es dann natürlich so läuft wie jetzt, das hat man sich erträumt. Aber dass es dann so kommt, hätten wir nicht erwartet.“

Mit dpa