Acht Jahre Haft für Sohn wegen Totschlags an seinem Vater

Das Landgericht Göttingen (Niedersachsen) hat einen 28-Jährigen wegen Totschlags an seinem Vater zu einer achtjährigen Haftstrafe verurteilt. Der Angeklagte soll in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte. Er musste sich seit Februar vor dem Landgericht verantworten.

Mit seinem Urteil lag das Gericht am Donnerstag knapp über der von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafe. Der 28-jährige Deutsche soll seinen Vater am 12. Mai 2021 in dessen Haus getötet haben. Es sei nicht auszuschließen gewesen, dass der Angeklagte während der Tat unter Drogeneinfluss stand und deshalb vermindert schuldfähig war.

