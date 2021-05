Abstieg nach 41 Jahren: Werder Bremen verliert und steigt in 2. Liga ab

Werders Niclas Füllkrug steht auf dem Spielfeld. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Werder Bremen steigt nach 41 Jahren wieder aus der Fußball-Bundesliga ab.

Die Norddeutschen rutschten durch das 2:4 (0:1) gegen Borussia Mönchengladbach am letzten Spieltag am Samstag noch auf Platz 17, der 1. FC Köln rettete sich durch ein 1:0 (0:0) gegen den bereits abgestiegenen FC Schalke 04 als 16. in die Relegation.

Werder Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann hat unmittelbar nach dem Bundesliga-Abstieg die direkte Rückkehr in die Erste Liga als Ziel ausgegeben. „Heute ist natürlich erst einmal die brutale Enttäuschung da“, sagte Baumann am Samstag nach der 2:4-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach im TV-Sender Sky und sprach auch von „großer Trauer“ und „ein Stück weit Wut“.

Weil der 1. FC Köln sich in der Schlussphase gegen den FC Schalke 04 noch zu einem 1:0-Sieg kämpfte, fielen die Bremer am letzten Spieltag auf den 17. Tabellenplatz zurück und müssen nach 41 Jahren wieder den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Auch wegen der dramatischen finanziellen Situation steht der Club vor einer sehr ungewissen Zukunft. „Das muss man auch erst mal sacken lassen“, sagte Baumann.

Er kündigte aber auch an, schnelle Entscheidungen in der Trainerfrage oder bei der Zusammenstellung des Kaders für die Zweite Liga treffen zu wollen. Club-Legende Thomas Schaaf war nach der Trennung von Florian Kohfeldt nur für die Partie gegen Gladbach eingesprungen. „Wir müssen uns so aufstellen, dass wir in der Lage sind, direkt wieder aufzusteigen“, kündigte Baumann an.

Der neue Trainer soll so schnell wie möglich präsentiert werden. „Wir haben schon erste Gespräche geführt“, sagte Baumann. Bis „Ende Mai, Anfang Juni“ soll der neue Coach gefunden sein. „Das ist eine ganz, ganz wichtige Personalie, von daher gilt es den Prozess gründlich abzuarbeiten“, sagte Baumann. „Aber wir haben keine Zeit zu verlieren.“ Er selbst wolle beim Neuaufbau helfen, sagte der Ex-Profi. „!Ich werde mich der Verantwortung stellen“, sagte Baumann. Er spüre nach wie vor das Vertrauen des Aufsichtsrates.

Mit dpa