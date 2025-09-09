Abbiegeunfall in Hamburg: 31-jährige Fußgängerin schwer verletzt

09. September 2025

Eine Fußgängerin ist in Hamburg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte am Montagnachmittag eine 28-jährige Frau mit ihrem Auto in Billstedt nach links abbiegen, als es zu dem Zusammenstoß mit der 31 Jahre alten Passantin kam. Die 31-Jährige soll dabei gewesen sein, die Straße zu überqueren. Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass die Fußgängerin schwer an der Hand verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Die Autofahrerin habe unter Schock gestanden und sei für die weitere Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden.

SAT.1 REGIONAL/dpa

