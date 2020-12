Ab Montag in Schleswig-Holstein: Keine Kita und digitaler Unterricht ab Klasse 8

Angesichts der hohen Corona-Zahlen wird ab kommenden Montag (14. Dezember 2020) die Schulpflicht ab Klasse 8 in Schleswig-Holstein aufgehoben. Das kündigte Ministerpräsident Daniel Günther am Freitag im Kieler Landtag an. Der Unterricht soll dann digital stattfinden. Für die Klassenstufen 1 bis 7 findet normaler Unterricht statt. Eltern werden zudem gebeten, ihre Kinder auch nicht in die Kita zu geben.

Nur noch maximal 5 Personen aus 2 Haushalten dürfen sich treffen

Außerdem verschärft das nördlichste Bundesland seine Kontaktbeschränkungen. Statt maximal zehn Personen dürfen sich dann nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen – öffentlich sowie privat. Das gilt auch über Weihnachten. Ausnahmen soll es für enge Familienangehörige geben, doch die zuvor geplanten Hotelübernachtungen zu Weihnachten sind gestrichen.

Daniel Günther wünscht sich am liebsten schon heute eine Konferenz der Ministerpräsident:innen mit Kanzlerin Angela Merkel. Der harte Lockdown soll seiner Meinung nach so schnell wie möglich kommen.