Ab Dienstag: Luftreinhalteplan für Kiel zur Verhinderung eines Diesel-Fahrverbots

Zur Verhinderung eines Fahrverbots für ältere Dieselautos gilt in Kiel ab Dienstag ein Luftreinhalteplan. Die Stadt habe den Plänen des Umweltministeriums zugestimmt, wie Stadtsprecherin Kerstin Graupner am Montag sagte. „Der Brief an das Ministerium ist gerade rausgegangen.“

Mithilfe des 60 Seiten umfassenden Luftreinhalteplans sollen die Schadstoffwerte am viel befahrenen Kieler Theodor-Heuss-Ring künftig eingehalten werden. Zu den Hauptmaßnahmen gehören weniger Verkehr durch eine ohnehin notwendige Baustelle an der Verkehrsachse und danach bis zu acht Luftfilteranlagen an dem besonders belasteten 190 Meter langen Straßenabschnitt.

dpa