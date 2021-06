Ab 14. Juni: Apotheken stellen digitalen Corona-Impfpass aus

Eine Impfung wird in einen Impfausweis eingetragen. Foto: Christopher Neundorf/dpa/Archiv

Der Start für den digitalen Corona-Impfpass in Deutschland rückt näher. Ab Montag (14. Juni) soll man sich in vielen Apotheken den digitalen Nachweis einer vollständigen Impfung nachträglich ausstellen lassen können, wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände am Dienstag in Berlin mitteilte. Statt den gelben Impfpass der WHO ständig bei sich tragen zu müssen, können Geimpfte ihre Immunisierung dann per Handy nachweisen und so gegebenenfalls Freiheiten bei Reise, Sport, Gastronomie oder Kultur genießen.

Online-Portal zeigt Apotheken in Ihrer Nähe

Den digitalen Nachweis soll man sich künftig direkt in Praxen oder Impfzentren erstellen lassen und dann per Smartphone nutzen können. Auch nachträgliche Ausstellungen sollen möglich sein – etwa bei Ärzten und Apotheken. Vor dem bundesweiten Start war ein Testlauf in ausgewählten Impfzentren begonnen worden. Auf dem Portal www.mein-apothekenmanager.de, auf dem sich schon jetzt Schnelltest-Apotheken finden lassen, kann jeder zudem Apotheken in seiner Nähe finden, die ab Montag kostenlos digitale Impfnachweise ausstellen.

Zahl der Apotheken wird zunächst noch begrenzt sein

„Wir wollten so schnell wie möglich ein Werkzeug entwickeln, mit dem Apotheken sicher und rechtsverbindlich einen Impfnachweis digitalisieren können. Über das wohnortnahe Apothekennetz bringen wir den Impfnachweis am besten zu den Menschen“, sagte Thomas Dittrich, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes (DAV). „In den ersten Tagen wird die Zahl der Apotheken, die das Angebot machen, wahrscheinlich noch begrenzt sein. Wir gehen aber davon aus, dass die Zahl der Apotheken sehr schnell im vierstelligen Bereich liegt.“

Nachweis kann in Corona-Warn-App angezeigt werden

Der digitale Impfnachweis kann künftig auch in der offiziellen Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts angezeigt werden. Die Macher der Tracing-App veröffentlichten in der Nacht zum Mittwoch die aktuelle Version 2.3.2 in den App-Stores von Apple und Google. Es kann jedoch einige Stunden dauern, bis das Update für alle Anwender:innen sichtbar ist.

Man kann auch die „CovPass“-App nutzen – ohne Tracing-Funktion

Alle, die keine Tracing-App für die Anzeige eines digitalen Impfnachweises verwenden möchten, können auf die Smartphone-App „CovPass“ ausweichen, die keine Kontaktverfolgungsfunktion hat. Außerdem wird der Impfnachweis auch ausgedruckt auf Papier ausgegeben. Die EU-Länder und das EU-Parlament hatten sich kürzlich auf Details des europaweiten Zertifikats geeinigt. Der „CovPass“ soll auch negative Testergebnisse und überstandene Infektionen dokumentieren und so das Reisen innerhalb der EU einfacher machen. Es geht dabei um eine Ergänzung des weiter verwendbaren gelben Impfheftes.

Mit dpa