A7 wird saniert: Monatelange Verkehrsbeeinträchtigung südlich von Hamburg

13. April 2026
Wegen Bauarbeiten auf der A7 wird bis Mitte Juli vor dem Horster Dreieck nur eine Spur in Richtung Hamburg freibleiben. (Symbolbild) Gregor Fischer/dpa

Auf der A7 südlich von Hamburg sind am Montagmorgen monatelange Bauarbeiten mit einer einspurigen Verkehrsführung in Richtung der Hansestadt gestartet. Zwischen dem Horster Dreieck und der Anschlussstelle Thieshope (Landkreis Harburg) werde die Fahrbahn in Richtung Hannover bis November grundsaniert, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. 

Der gesamte Verkehr werde auf die Richtungsfahrbahn Flensburg gelegt. Das bedeutet, dass bis Mitte Juli im nördlichen Abschnitt der Baustelle nur zwei statt drei Fahrspuren in Richtung Hannover befahrbar sind, in Richtung Hamburg sogar nur eine. Der Bauabschnitt ist insgesamt sechs Kilometer lang, im südlichen Bereich sollen in beide Fahrtrichtungen jeweils zwei Spuren zur Verfügung stehen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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