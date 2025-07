A7-Tunnel in Hamburg-Schnelsen vorzeitig wieder frei

Die Sperrung des A7-Tunnels in Hamburg-Schnelsen ist vorzeitig aufgehoben worden. Nach Angaben der Autobahn GmbH wurden die Arbeiten am Tunnel bereits fertiggestellt. Die Strecke zwischen der Anschlussstelle Schnelsen und dem Dreieck Nordwest, die seit Freitagabend wegen Bauarbeiten dicht war, ist demnach seit Sonntagabend um 21:50 Uhr wieder frei.

Ursprünglich sollte sie erst am Montag um 5:00 Uhr wieder freigegeben werden. Die Sperrung hatte am Samstag für lange Staus in beiden Fahrtrichtungen gesorgt.

Sie war nötig, um die IT-Systeme des Tunnels zu erneuern, die seit der Eröffnung 2017 im Einsatz sind. Eine weitere nächtliche Sperrung ist vom 16. auf den 17. August geplant.

SAT.1 REGIONAL/dpa