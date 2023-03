A7 in Hamburg Richtung Norden nach Fahrbahnschäden wieder freigegeben

Autos stehen auf drei Spuren im Stau. Foto: Mia Bucher/dpa/Archivbild

In Hamburg sind alle drei Fahrbahnen der A7 Richtung Norden planmäßig am Freitagmorgen wieder freigegeben worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, können die Spuren zwischen Hausbruch und Waltershof wieder regulär genutzt werden. Zuvor wurden am vergangenen Montag und Dienstag auf der Strecke mehrere Absackungen und Schäden an der Fahrbahn festgestellt. Die Verkehrsteilnehmer:innen mussten sich hier auf Stau und Verzögerungen einstellen. Zeitweise war die Autobahn für die Sanierungsarbeiten zwischen 9 und 22 Uhr nur einspurig befahrbar.

Mit dpa