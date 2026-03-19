A7 am Elbtunnel am Wochenende komplett dicht

Blick auf die Baustelle am Elbtunnel. Die A7 inklusive Elbtunnel ist zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Stellingen und Hamburg-Heimfeld für Bauarbeiten bis Montag, den 23.02.2026, 05:00 Uhr gesperrt. Foto: dpa

Ausgerechnet zu Beginn der niedersächsischen Osterferien wird die A7 rund um den Elbtunnel wieder für drei Tage voll gesperrt. Von Freitagabend an und bis zum Montagmorgen ist die Autobahn dann zwischen Hamburg-Heimfeld im Süden und Hamburg-Stellingen im Norden nicht befahrbar, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Am Samstagabend wird die Sperrung bis zum Dreieck Hamburg-Nordwest erweitert, wo die A23 Richtung Heide abzweigt.

Grund für die A7-Vollsperrung sind Arbeiten am Tunnel in Altona und am Tunnel in Stellingen. Am frühen Montagmorgen – voraussichtlich gegen 5.00 Uhr – kann der Verkehr auf der etwa 20 Kilometer langen Strecke wieder rollen.

Die Autobahn GmbH rät Autofahrern mit überregionalem Ziel, die A7 entweder weiträumig zu umfahren oder auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Wer in den Norden oder Süden unterwegs sei, nutze am besten von Süden kommend über das Horster Dreieck die A1, die A21 und die B205 Richtung Neumünster – und von Norden kommend umgekehrt.

Zeitgleiche Bauarbeiten an mehreren Bereichen der A7

Nördlich des Elbtunnels entsteht im Bereich Altona seit 2019 ein gut zwei Kilometer langer Lärmschutztunnel. Auf dem sogenannten Deckel des Tunnels soll ein großer Park entstehen.

An diesem Wochenende sollen den Angaben zufolge im Bereich des Tunnels Altona unter anderem Leitungstrassen gebaut, Kabel gezogen und die Verkehrszeichenbrücken mit neuen Anzeigenquerschnitten ausgestattet werden. Diese Arbeiten sind wichtig, damit demnächst der Verkehr in der Weströhre des Tunnels fahren kann.

In Hamburg-Stellingen sind Markierungsarbeiten und der Austausch von IT-Komponenten geplant. Zudem soll die Software erneuert werden. Auch südlich des Elbtunnels wird die Vollsperrung für Arbeiten an der Autobahn genutzt.

A7 verbindet Süden mit dem Norden – Skandinavien mit Südeuropa

Die Autobahn A7 ist Deutschlands wichtigste überregionale Nord-Süd-Verbindung. Die mit 964 Kilometern längste deutsche Autobahn ist die zentrale Verbindung zwischen Skandinavien und Österreich. Innerhalb der Stadtgrenzen verbindet die Autobahn zudem den gesamten Westen Hamburgs.



SAT.1 REGIONAL/dpa