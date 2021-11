A1 und A7: Sperrungen auf Autobahnen im Norden – Staus erwartet

Der Verkehr staut sich auf einer Autobahn. Foto: Symbolbild/SAT.1 REGIONAL/Archiv

Wegen Bauarbeiten auf der A1 und A7 müssen Autofahrer:innen an diesem Wochenende mit längeren Staus im Raum Hamburg rechnen. Auf der A1 sollen Asphaltschäden zwischen Hamburg-Moorfleet und der Norderelbbrücke beseitigt werden, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Am Sonntag werde in Richtung Bremen nur eine Spur auf dem vielbefahrenen Abschnitt zur Verfügung stehen.

„Ich warne extrem vor Behinderungen“, sagte der Sprecher des Bundesunternehmens, Christian Merl, am Freitag. In der Zeit von 0 bis 22 Uhr werden zwei Fahrstreifen gesperrt. Die Autobahn GmbH empfiehlt als Ausweichroute, über die A24 ab dem Kreuz Hamburg-Ost oder über die B5 ab Hamburg-Billstedt durch die Stadt zu den Elbbrücken zu fahren.

Etwas weiter nördlich wird bereits am Samstag an der Anschlussstelle Hamburg-Öjendorf gebaut. Für die Asphaltarbeiten an der Auffahrt müsse in dem Bereich der Hauptfahrstreifen in Richtung Lübeck gesperrt werden. Die Sperrung beginnt um 3 Uhr und endet am Samstagabend um 22 Uhr.

Reparaturarbeiten müssen umgehend erledigt werden

Auf der A7 müssen nach Angaben der Autobahn GmbH Asphaltschäden zwischen Seevetal-Fleestedt und Hamburg-Marmstorf beseitigt werden. Am Samstag und am Sonntag werde der Verkehr zwischen 5:30 Uhr und 18 Uhr in Richtung Norden (Flensburg/Kiel) einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Autobahn GmbH betonte, dass die Reparaturen umgehend vor Beginn des Winters erledigt werden müssten.

Hauptstrecke zwischen Hauptbahnhof und Altona bis Montag gesperrt

Ein Umstieg auf die Bahn ist kaum zu empfehlen. In der Hamburger Innenstadt finden am Wochenende nahe dem Dammtorbahnhof Kampfmittelsondierungen statt. Die wichtige Hauptstrecke zwischen Hauptbahnhof und Altona ist darum für Fern- und Regionalzüge bis Montagmorgen 5 Uhr gesperrt. Die S-Bahn soll weiterhin fahren. Sollte tatsächlich ein Blindgänger gefunden werden, könnte sich die Planung aber ändern. „Wir müssen mit allem rechnen“, sagte eine Bahnsprecherin.

Mit dpa