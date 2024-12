97-Jährige in Hamburg von Lkw überrollt und tödlich verletzt

Bei einem Unfall in Hamburg-Othmarschen ist eine 97-jährige Fußgängerin tödlich verletzt worden. Die Seniorin habe die parallel zur A7 verlaufende Reventlowstraße mit einem Rollator überqueren wollen, als der Verkehr stockte, teilte die Polizei mit. Als sich die Frau vor einem Lastwagen befand, fuhr dieser an und erfasste die 97-Jährige. Sie wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte begannen mit einer Reanimation. Die Feuerwehr brachte die Frau in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus, wo sie wenig später starb.

Ein Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreute mehrere Augenzeug:innen des Unfalls. Die Polizei und ein Sachverständiger nahmen die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Dabei setzten die Beamt:innen auch eine Drohne ein.

SAT.1 REGIONAL/dpa