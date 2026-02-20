96-Pokalheld Jörg Sievers will Bürgermeister werden

20. Februar 2026

Der frühere Fußball-Torwart Jörg Sievers wechselt mit 60 Jahren in die Politik. Der Pokalheld von Hannover 96 wird für die CDU bei der Bürgermeister-Wahl in Springe kandidieren, einer 30.000-Einwohner-Stadt in der Region Hannover (Niedersachsen). Die „Hannoversche Allgemeine Zeitung hatte zuerst darüber berichtet. Sievers bestätigte seine Kandidatur bei bild.de.

Kandidiert bei Bürgermeister-Wahl: Hannovers früherer Torwart und Torwarttrainer Jörg Sievers. Peter Steffen/dpa

„Ja, das stimmt. Ich war schon immer politisch interessiert und bin ja auch seit einigen Jahren Mitglied in der CDU“, sagte der langjährige Torwart und Torwarttrainer der 96er. Die Kommunalwahlen in Niedersachsen finden am 13. September statt.

Pokalsieger 1992 dank zwei gehaltener Elfmeter

Für seinen Club bestritt Sievers von 1989 bis 2003 insgesamt 493 Profispiele von der ersten bis zur dritten Liga. Berühmt wurde er, als Hannover 96 als Zweitligist 1992 den DFB-Pokal gewann und Sievers im Endspiel gegen Borussia Mönchengladbach zwei Elfmeter hielt.

Bereits beim Halbfinal-Erfolg gegen Werder Bremen hatte der Torwart beim Elfmeterschießen einen Schuss gehalten und den entscheidenden Treffer zum 6:5 selbst erzielt.

