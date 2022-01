94-jähriger Autofahrer stirbt nach Sturz ins Emder Hafenbecken

Nach dem Sturz ins Emder Hafenbecken (Niedersachsen) ist der 94 Jahre alte Autofahrer an seinen Verletzungen gestorben. Der Mann starb in einem Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Der Mann stürzte vergangenen Freitag mit seinem Auto ins Hafenbecken und hatte sich dabei lebensgefährlich verletzt. Er fuhr über die Deichbefestigung und über die Böschung – der Wagen versank laut Polizei dann nahezu vollständig im Wasser. Rettungstaucher der Feuerwehr hatten den 94-Jährigen befreien und an Land bringen können. Zuvor hatte die „Nordwest-Zeitung“ über den Tod des Mannes berichtet.

Mit dpa