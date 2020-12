90-Jähriger stirbt bei Feuer in Langenhorn im Kreis Nordfriesland

Ein 90 Jahre alter Mann ist in Langenhorn (Kreis Nordfriesland) bei einem Brand in einem Einfamilienhaus ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, wurde zudem eine Person aus der Nachbarschaft mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie dem Senior helfen wollte. Das Feuer brach aus zunächst unbekannter Ursache am späten Donnerstagabend in dem Haus aus. Der entstandene Sachschaden liegt laut ersten Schätzungen der Polizei im niedrigen sechsstelligen Bereich.

dpa