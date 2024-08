Ein 90 Jahre alter Fahrradfahrer ist nach einem Verkehrsunfall in Emsbüren im Emsland (Niedersachsen) gestorben. Eine 46 Jahre alte Autofahrerin war am Mittag in Richtung Emsbüren unterwegs, als der Mann in einem Kreuzungsbereich von rechts unvermittelt die Straße überquerte, wie die Polizei mitteilte. Der Radfahrer erlag nach dem Zusammenstoß noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt.

SAT.1 REGIONAL/dpa