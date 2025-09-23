9-jähriges Mädchen nach Großbrand in Pinneberg vermisst – Drei Schwerverletzte

23. September 2025

Bei einem verheerenden Brand in einem Zweifamilienhaus in Pinneberg sind am späten Montagabend drei Menschen schwer verletzt worden. Ein neunjähriges Mädchen wird noch in den Trümmern vermisst. Ihre Eltern und ihr 14-jähriger Bruder konnten sich mit Hilfe von Nachbarn retten, erlitten jedoch teils lebensgefährliche Verletzungen. Eine 76-jährige Erdgeschossbewohnerin blieb unverletzt.

Über 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei kämpften gegen die Flammen. Wegen akuter Einsturzgefahr musste die Suche nach dem vermissten Kind zunächst abgebrochen und soll am Vormittag fortgesetzt werden. Die Brandursache ist noch unklar.

Kreisfeuerwehrverband Pinneberg/SAT.1 REGIONAL

