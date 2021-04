9-Jähriger bei Zusammenstoß mit Auto in Hamburg schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Schnelsen ist am Dienstagnachmittag ein neunjähriger Junge schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Junge mit seinem Fahrrad auf dem Weg zu einem Sportplatz. Als er über die Straße fuhr, wurde er im stockenden Verkehr von einem abbiegenden Renault Twingo erfasst. Der Junge erlitt bei dem Sturz eine Platzwunde am Kopf und eine Knieverletzung. Er wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Es bestand keine Lebensgefahr. Der 52-jährige Autofahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt, am Auto entstand ein leichter Sachschaden.