9-Jährige stürzt in Angelteich in Tornesch: Vater stirbt nach Rettungsversuch

Donnerstagabend kam es zu einer schrecklichen Tragödie an einem Angelteich in Tornesch im Kreis Pinneberg. Eine 9-Jährige ist dabei eine steile Böschung an einem Angelteich heruntergerutscht und anschließend ins Wasser gefallen. Der Vater des Mädchens ist ihr hinterher gesprungen, um sie zu retten. Offenbar konnte der Mann jedoch kaum schwimmen und ging unter. Sowohl Vater als auch die unterkühlte Tochter konnten ans Ufer gerettet werden, der Mann musste jedoch von Rettungskräften reanimiert werden und befand sich anschließend in einem kritischen Zustand. Er kam ins Krankenhaus, verstarb letztendlich jedoch, wie die Polizei gegenüber 17:30 SAT.1 REGIONAL mitteilte.