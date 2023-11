85. Jahrestag der Reichspogromnacht: Erinnerung an Opfer der NS-Verbrechen

In vielen Städten und Gemeinden in Norddeutschland wird heute, am 9. November, nochmals im Besonderen den Opfern des Nationalsozialismus gedacht. Vor 85 Jahren erreichte die Judenverfolgung in Deutschland mit den Reichspogromen einen neuen Höhepunkt. Synagogen brennen, Geschäfte von Jüdinnen und Juden werden zerstört, Menschen auf offener Straße geschlagen, misshandelt, verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt.

Die Synagoge am Bornplatz in Hamburg wurde in der Nacht des 9. November 1938 verwüstet und kurz darauf in Brand gesteckt. Foto: SAT1 REGIONAL (Archiv)

Das diesjährige Gedenken zum 9. November steht vor allem aber unter den Eindrücken des blutigen Terrorangriffes der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und den Geschehnissen, die seither auch Norddeutschland in Atem halten. Die Polizei verstärkt – mehr noch als sonst an diesem denkwürdigen Tag – ihre Präsenz vor jüdischen Einrichtungen.

Holocaust-Überlebende besorgt wegen Unruhen in Deutschland

Der Holocaust-Überlebende Ivar Buterfas-Frankenthal zeigt sich besorgt über die Lage in Deutschland infolge des Gaza-Krieges. „Es ist sehr unruhig auf Deutschlands Straßen, unruhiger als 1934“, sagte Buterfas-Frankenthal am Mittwoch bei der „Nacht der Jugend“ in Bremen, einer Gedenkveranstaltung an die Pogromnacht vor 85 Jahren.

In den vergangenen Wochen konnten seine Veranstaltungen nur unter Polizeischutz stattfinden, wie der 90-Jährige weiter sagte. „Und auch hier in Bremen bin ich heute Nachmittag von Polizisten empfangen worden. Das ist etwas, was ich geglaubt habe, haben wir überwunden. Scheinbar nicht.“ An die Bilder aus Israel und Gaza-Stadt denke er mit Schrecken.

Der Holocaust-Überlebende Ivar Buterfas-Frankenthal nimmt an der Eröffnung der Nacht der Jugend im Bremer Rathaus teil. Foto: Focke Strangmann/dpa

Der gebürtige Hamburger lebt im niedersächsischen Bendestorf. Für sein Engagement als einer der letzten Zeitzeugen des Holocausts erhielt Buterfas-Frankenthal zahlreiche Auszeichnung, darunter auch das Verdienstkreuz Erster Klasse. Er besucht Schulklassen und erzählt aus seinem Leben während der NS-Diktatur.

Die Zeitzeugin Tova Pagi appelierte, dem Hass keinen Platz zu geben und Menschen unabhängig von ihrer Herkunft zu respektieren. Man müsse aufgeschlossen sein und sich in Toleranz üben, sagte die 90-Jährige bei der Veranstaltung in Bremen. Pagi lebt in Bremens israelischer Partnerstadt Haifa, wohin sie 1947 emigrierte. Geboren wurde sie 1933 in einer Kleinstadt in Polen. Sie überlebte als Kind die Konzentrationslager Auschwitz und Ravensbrück.

Erinnerungszeichen auf Augenhöhe werden in Oldenburg angebracht

ARCHIV – Ein Mann hält Erinnerungszeichen in den Händen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Mit Wandtafeln und Stelen will beispielsweise Oldenburg (Niedersachsen) den Opfern der NS-Verbrechen gedenken. In den kommenden Wochen sollen elf Erinnerungszeichen auf Augenhöhe an den letzten Wohnorten und Geschäften von verfolgten Jüdinnen und Juden angebracht werden, wie die Stadt mitteilte. Zum Auftakt am Donnerstag wird auf diese Weise an das Schicksal des Oldenburger Kaufmanns Siegfried Samuel Weinberg erinnert, der 1943 im Vernichtungslager Sobibór in Polen gestorben ist.

In Oldenburg installiert die Stadt und die Oldenburger Bürgerstiftung in Zusammenarbeit mit dem Verein Werkstattfilm seit 2021 Erinnerungszeichen auf Augenhöhe. Sie sollen über die betroffenen Menschen informieren, Lebensdaten nennen und wenn möglich auch Bilder zeigen. Die Stadt folgt damit dem Wunsch der jüdischen Gemeinde in Oldenburg, die die Erinnerungszeichen auf Augenhöhe den Stolpersteinen vorzieht. Stolpersteine sind im Boden verlegte Gedenktafeln, die an Opfer der NS-Willkür erinnern.

„Jeder Form von Antisemitismus muss mit Worten und Taten begegnet werden, […] das muss auch jede und jeder Einzelne tun“

ARCHIV – Hamburgs Landesrabbiner Shlomo Bistritzky und Katharina Fegebank (Bündnis 90/Die Grüne) stehen auf einer Solidaritätskundgebung. Foto: Markus Scholz/dpa

Sowohl der Antisemitismus von rechts als auch der in islamistischen und linken Kreisen muss nach Ansicht von Hamburgs Zweiter Bürgermeisterin Katharina Fegebank von allen Teilen der Gesellschaft bekämpft werden. „Jeder Form von Antisemitismus muss mit Worten und Taten begegnet werden, das kann nicht nur Politik tun, das muss auch jede und jeder Einzelne in der Familie, im Sportverein oder in der Nachbarschaft tun“, sagte die Grünen-Politikerin der Hamburger Morgenpost.

Fegebank wird am Donnerstagnachmittag zu einer Gedenkstunde zum 85. Jahrestag der Novemberpogrome erwartet. 1938 hatten die regierenden Nationalsozialisten Synagogen und jüdische Einrichtungen im gesamten Deutschen Reich angegriffen und zerstört. Auch auf die Hamburger Synagoge am Bornplatz (heute Joseph-Carlebach-Platz) wurde ein Brandanschlag verübt. Die Jüdische Gemeinde Hamburg plant zurzeit gemeinsam mit der Stadt den Wiederaufbau des repräsentativen Gebäudes.

Andrea Marie Eisele mit dpa