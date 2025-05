836. Hamburger Hafengeburtstag: Besucher freuen sich auf Schlepperballett und Paraden

Drei Schleppschiffe zünden während des Schlepperballetts beim 835. Hamburger Hafengeburtstag auf der Elbe im Hafen Feuerwerksraketen. Die Hamburger betrachten den 7. Mai 1189 als Geburtstag ihres Hafens. Foto: dpa

Zum maritimen Volksfest Hamburger Hafengeburtstag werden von Freitag an mehr als eine Million Besucher:innen erwartet. Zum Programm gehören bis Sonntagabend Besichtigungen von Schiffen aus aller Welt, ein großes Feuerwerk und viele Stände mit kulinarischen Spezialitäten. Der Michel lädt zum Eröffnungsgottesdienst (11.00 Uhr). Die Einlaufparade (13.00 Uhr) wird wieder zahlreiche Zuschauende an die Elbe locken. Ein maritimes Familienfest zieht die Besucher:innen zu den Michelwiesen. Das traditionelle Schlepperballett wird mit Musik aus dem diesjährigen Länderpartner Burgenland unterlegt.

Bei „Hafen pur!“ tritt am Freitag die Sängerin Nina Chuba auf. Musiker Lotto King Karl will „Hamburg meine Perle“ zurück auf die Bühne bringen. Außerdem sollen Musical-Szenen aus „MJ – Das Michael Jackson Musical“ für Broadway-Atmosphäre sorgen.

Wie im vergangenen Jahr wird auch dieses Mal umrahmt von Hafenlichtern eine schwimmende Bühne auf der Elbe an den Landungsbrücken liegen. Auf der Ponton-Bühne tritt am Samstag auch Johannes Oerding mit zwei Songs bei der Geburtstagsgala für den Hafen auf. An diesem Abend wird die Bühnenshow mit einem großen Feuerwerk beendet.

SAT.1 REGIONAL/dpa