8,2 Millionen Euro: Frau wegen Beihilfe in spektakulärem Millionen-Diebstahl in Bremen vor Gericht

Als mutmaßliche Komplizin in einem spektakulären Millionen-Diebstahl kommt eine 24-jährige Frau am Dienstag in Bremen vor Gericht. Aus einem Geldtransportunternehmen der Hansestadt waren am Tag vor dem Pfingstwochenende knapp 8,2 Millionen Euro entwendet worden, wie das Landgericht Bremen mitteilte. Als Haupttäterin gilt eine Angestellte des Unternehmens. Sie soll das Geld abgepackt und in einem Rollcontainer aus der Firma geschmuggelt haben. Seitdem ist sie untergetaucht und wird im Ausland vermutet. Auch die Beute ist verschwunden.

Die 24-Jährige soll während der Tat mit der Verdächtigen telefoniert und bei der Flucht geholfen haben. Dafür habe sie eine Belohnung von 26.000 Euro erhalten. Ihr wird Beihilfe zum Diebstahl in einem besonders schweren Fall vorgeworfen.

mit dpa