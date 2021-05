800 bis 1.000 Schweine sterben bei Großbrand auf Bauernhof in Gelting

Bei einem Großbrand auf einem Bauernhof im Kreis Schleswig-Flensburg sind Hunderte Schweine gestorben. Nach Angaben der Polizei brannten eine Kornhalle und ein Schweinestall in Gelting am Montagnachmittag komplett aus. Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte, seien dabei schätzungsweise 800 bis 1.000 Tiere verbrannt, darunter 600 Ferkel. Im Stall hätten sich circa 200 Sauen und 1.000 Ferkel befunden. Der Sachschaden wird auf 850.000 Euro geschätzt.

Von der Feuerwehr waren 120 Einsatzkräfte vor Ort, die Löscharbeiten dauerten die Nacht über an. Auch am Dienstag war die Feuerwehr noch mit Kontrollarbeiten beschäftigt. Menschen verletzten sich keine. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

