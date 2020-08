80 neue Corona-Infektionen in Hamburg nachgewiesen

In Hamburg ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen noch einmal deutlich gestiegen. Sie kletterte seit Donnerstag um 80 Fälle. Das sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde am Freitag. Bei der Hamburger Werft Blohm+Voss waren bei Tests für die gesamte Belegschaft 78 Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet worden. 42 von ihnen haben nach Angaben der Gesundheitsbehörde einen Hamburger Wohnsitz und fließen demnach in die Statistik der Hansestadt ein. Zudem seien Reiserückkehrer unter den neuen Fällen. „Sie kommen aus Slowenien, Tschechien, Kosovo, Kroatien und Indonesien“, sagte der Sprecher.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden damit 5.609 Menschen in Hamburg positiv auf das Virus getestet. Rund 5.000 davon können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen als genesen angesehen werden. Laut Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf starben in Hamburg bisher 231 Menschen an Covid-19. Das RKI, das unabhängig von der Todesursache alle mit dem Virus infizierten Toten erfasst, kommt auf 262 Opfer.

dpa