73-Jähriger attackiert Ehefrau mit Messer in Hamburg

20. März 2026

Ein 73-Jähriger hat in Hamburg seine Ehefrau in einem Streit mit einem Messer angegriffen und dabei am Rücken verletzt. 

Das Paar hatte am späten Donnerstagabend in einer Wohnung in Hamburg-Langenbek (Bezirk Harburg) gestritten, teilte ein Sprecher der Hamburger Polizei mit. Während des Streits war es demnach zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Verletzt wurde die 63-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. 

Auch der „alkoholisierte Mann“ sei durch die Auseinandersetzung ebenfalls leicht verletzt worden. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts dauern an.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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