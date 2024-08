726. Stoppelmarkt in Vechta hat mit Cem Özdemir begonnen

Das Traditionsvolksfest Stoppelmarkt hat in Vechta wieder für sechs Tage seine Tore geöffnet. Zur 726. Ausgabe des alljährlich im Spätsommer gefeierten Fests begrüßte Vechtas Bürgermeister Kristian Kater (SPD) Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), der an dem Festumzug vor der Eröffnung teilnahm.

Özdemir hob die Bedeutung des Stoppelmarkts für die Region hervor. „Volksfeste wie der Stoppelmarkt schaffen ein Miteinander und sind wichtig für den Zusammenhalt in der Gesellschaft“, sagte er. Es gebe nur wenige Orte, an denen so viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und mit verschiedenen Meinungen zusammenkämen. „Wir brauchen solche Orte, sonst kann eine Gesellschaft nicht funktionieren.“

Auch der Kanzler kommt noch

Mit Blick auf prominente Polit-Gäste, die auch zur Tradition des Stoppelmarkts gehören, konnte Bürgermeister Kater in diesem Jahr einen noch bedeutenderen Gast zur Reise nach Vechta gewinnen: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird die Festrede beim Montagsempfang der Stadt Vechta halten. Das ist eine Premiere: Scholz ist nach Angaben der Stadt der erste Bundeskanzler, der die Festrede auf dem traditionellen Empfang hält.

Der Stoppelmarkt gehört zu den ältesten und besucherstärksten Volksfesten in Niedersachsen. Jedes Jahr kommen nach Angaben der Stadt rund 800.000 Gäste auf das Festgelände. Auf einer Fläche von 160.000 Quadratmetern sorgen mehr als 500 Schausteller:innen für gute Laune und Kurzweil.

